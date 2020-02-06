Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada

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GİRESUNDereli karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açılırken, heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ve Sivas ile bağlantısını sağlayan karayolunun, merkeze bağlı Duroğlu beldesi mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola aktı. GiresunDereli karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen karayolu ekipleri, iş makineleri eşliğinde yolda temizleme çalışması başlattı. Yol, çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Bir belde sakini, heyelan anını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Görüntülerde, dik yamaçtan kopan dev kayaların ve toprak kütlesinin yola düştüğü görülüyor.



GİRESUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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