Bulancak'ta fırtına

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Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.

Bugün etkili olan fırtına Bulancak'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgardan dolayı Orta Camii mevkinde park halindeki 34 RT 1956 plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda şans eseri araç içerisinde kimsenin olmadığı ifade edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri motorlu testere aracılığıyla ağacı keserek yolu ulaşıma açtılar.

Üzerine ağaç devrilen araçta ağır hasar oluştuğu belirtildi.

GİRESUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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