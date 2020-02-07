Bu da ‘Fındık Bank’ dolandırıcılığı Giresun’da bir tüccar 3 ilçede piyasanın üzerinde fiyatla satın alıp paralarını ödemeden topladığı fındıklar ile ortadan kayboldu Tüccara fındık veren 150 üretici dolandırıldıkları gerekçesi ile polise başvurdu

Bir süre önce ‘Çiftlik Bank’ adıyla binlerce kişiden milyonlarca lira para toplayıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın’ın ardından Türkiye’nin değişik yerlerinde benzeri dolandırıcılık olayları patlak verdi. Son olarak Giresun’un Yağlıdere ilçesinde ‘Tanker Bank’ olayının ardından bu seferde Görele ilçesinde bir tüccar çiftçilere piyasanın üzerinde fiyat vererek 150 üreticiden fındık toplayarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

İddiaya göre, tüccar B.S.E, Görele, Tirebolu ve Çanakçı ilçelerinde fındık üreticilerinden piyasa değerinin üzerinde fiyatla fındık topladı. Yaklaşık 3,5 milyon liralık fındık ile ortadan kaybolan B.S.E hakkında olayın mağdurları İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundular.

Olaya ilişkin Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner yaptığı açıklamada, üreticileri bu tür durumlara karşı uyardıklarını belitti. Öner, “Üreticiler durumu bize bildirdiğinde çok şaşırdık. Üreticileri defalarca uyarmamıza rağmen fındıklarını yüksek fiyattan tüccara vermek istediler. Gerekli yerlere başvuru yapıldı. Artık konu emniyetin bilgisi dahilinde” dedi.

Fındığını yüksek fiyatla tüccara veren yaklaşık 150 çiftçi dolandırıldıklarını ileri sürerek polise şikayette bulundu.

Tüccara 18 lira 50 kuruş ve 20 lira arasında değişen fiyatlarla tonlarca fındık veren fındık üreticisi Halil Çalık ise yaklaşık 1,5 ton civarında fındık verdiğini ve şu anda zor durumda olduğunu ifade ederek polise şikayette bulunduğunu, dolandırıcı tüccarın kısa sürede yakalanmasını istediğini söyledi.

GİRESUN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:58

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