Giresunspor- İstanbulspor maçı kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı

'Babam ve ben'

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TFF 1. Lig'de bugün oynanan Giresunspor İstanbulspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Giresunspor sahasında İstanbulspor konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 10 üstünlüğü ile devam ederken elverişsiz hava ve saha koşullarından ötürü 34. dakikada hakem Diren Tunusluoğlu tarafında durduruldu. Bir süre sahada kar temizleme çalışması yapılırken yeniden etkisini arttıran kar yağışı sonrası hakemler ve futbolcular sahadan ayrıldı. Hakemlerin yaptığı toplantısı sonrası müsabaka pazar günü aynı saatte oynanmak üzere ertelendi.

GİRESUN 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

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