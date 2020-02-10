Sokakta naylon poşetle kayanlara otomobil çarptı: 1 hafif yaralı

GİRESUN'da karla kaplı yolda naylon poşetle kayan 3 kişiye otomobil çarptı. Bir gencin hafif yaralı olarak atlattığı kaza anı ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde sokağa çıkan mahalle sakinleri, karda kayarak eğlendi. Karla kaplı rampa yolda naylon poşetle kayan 3 kişiye, yokuşun aşağısında bağlantı yolundan geçen otomobil çarptı. Kar keyfinin kazaya neden olduğu olayda, diğer iki kişi ise kazadan yara almadan şan eseri kurtuldu. Büyük korku ve panik yaşayan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ismi henüz bilinmeyen kişi, sedyeyle konulduğu ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, sokakta yaşanan kaza anı ise, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin karda yokuş aşağı kayarken caddede seyir halindeki otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

GİRESUN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

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