Ressam Selahattin Kara Giresun'u gezdi

Ünlü Ressam Selahattin Kara, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün daveti ile Giresun’a gelerek yeni çalışmaları için dijital envanter çalışması yaptı.

Tarihi Zeytinlik Semtini ve kültürel alanları gezerek fotoğraflayan Kara, bölgedeki yapılaşma hakkında değerlendirmede bulundu.

“Giresun’un tipik bir Karadeniz kenti olduğunu belirten Kara, kendisinin de Rizeli olduğunu ifade ederek, “Ben biraz bağımsız kişiliğimle konuşacağım. Biz kentlerimizi mimari estetik açısından ne yazık ki gelişmiş beyinlere sahip değiliz ve son derece özensiz yapılandırıyoruz buda bizim içimizi acıtıyor ama ne yapalım bu süreç belki 50100 sene sonra son bulacaktır belki yapılaşma değişecektir ama şimdilik bunlar böyle gidiyor” şeklinde konuştu.

“Yapılaşmaya ilişkin tavsiyelerime uyulacağından hiç ümidim yoktur” diyen Karan, “Üzülerek söylüyorum bu Giresun’a ait bir durum değil genel bir problemimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz’in özellikle müdahale edilmeyen doğası çok güzel olduğunu söyleyen Selahattin Kara, şöyle devam etti:

“Ressam arkadaşlarımız gezilerinde bu notları aktarıyorlar ama ressamın kafa yapısını tamamlayacak sosyokültürel gelişme açısından bir o kadar ekşitir. Türkiye’nin genel sosyokültürel yapısı İstanbul’a kısmen Ankara ve İzmir’e sıkıştırılmış durumdadır. Her şey İstanbul’da yapılanmaya çalışılıyor bunu da aşmak gibi bir sorunumuz var. Kültürel beyin olarak sanatçıları tatmin edici manada ekşitir o nedenle sanatçılar için çok çekici değildir ancak bireysel olarak sanatçılar gelip gidiyorlar. Maalesef Karadeniz, bizim bölgemiz sanatçılar için çekici olmaktan uzakta.”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise Selahattin Kara’nın eleştirilerine yüzde yüz katıldığını vurgulayarak, “Tabii Selahattin Bey, günlük düşünen biri değil sanatçılar öyledir onlar daha geniş bir perspektiften bakarlar ve onların ufku daha yüksektir. Biz içinde bulunduğumuz coğrafyanın kıymetini bilemeye biliriz ama çok güzel bir coğrafyadayız Allah’ın nimeti gibi güzel bir Karadeniz’imiz var ama onu korumazsak bu güzelliği geleceğe bırakmazsak çok büyük bir yanlış yapmış oluruz. Sanatçı duyarlılığı ile günü birlik meselelerden ziyade gelecek kuşaklara bu güzelliği bırakmak adına Selahattin Bey’in verdiği mesajlara yüzde yüz katılıyorum” dedi.

GİRESUN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

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