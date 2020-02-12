Köpeklerin kovaladığı karaca üniversiteye sığındı

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Giresun’da kar ve ağır kış şartlarında annesini kaybeden yavru karaca köpeklerin saldırısında üniversite bahçesine girerek kurtuldu.

Köpeklerin saldırısına uğrayan ve can havli ile Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Bahçesi'ne giren karaca öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından kurtarıldı. Öğretim üyesi Meyser Kaya, köpeklerin yiyecek arayan karacaya havladığını gördüğünü söyledi. Karnı doyurulan yavru karacayı jandarmaya teslim ettiklerini belirten Kaya, “Vücudunda hafif yaralar vardı, korkmuştu köpekleri kovup sakinleştirdik. Jandarmaya haber verdik onlarda alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti” dedi.

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