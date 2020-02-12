Akaryakıt istasyonunun çatısı kara dayanamayınca çöktü Çöken çatının altında kimsenin olmaması can kaybını önledi

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Giresun’un Eynesil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay anında istasyonda kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

Giresun’un Eynesil İlçesi Altınlı Mahallesi sahilinde, yaklaşık aydır atıl vaziyette duran akaryakıt istasyonunun çatısı bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında biriken kar nedeniyle çöktü. Akaryakıt istasyonunun boş olmasından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı olayda akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

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