Giresun’da eğitim öğretime kar engeli

Giresun’da olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla eğitim öğretime bazı okullarda 1 gün ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Doğankent ve Çamoluk ilçeleri genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü örgün ve yaygın eğitimde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitim öğretime devam edilecek olup, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ise 1 gün izinli sayılacaklardır” denildi.
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