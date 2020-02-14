Giresun’da 2020 yılı için en büyük pay ulaşıma ayrıldı

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cemal Öztürk, Giresun’a yapılacak başlıca kamu yatırımlarına bakıldığında en büyük payın ulaştırma ve alt yapıya ayrıldığını söyledi.

Giresun'daki yatırım harcamalarına bütçeden daha fazla kaynak ayrılması için çaba ve çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Milletvekili Öztürk, "2020 yılı yatırım programının 20202022 orta vadeli program ile 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. Program kapsamında Giresun’a yapılacak başlıca kamu yatırımlarına bakıldığında en büyük payın ulaştırma ve alt yapıya ayrıldığını söyleyebiliriz. 2020 yılı yatırım programına göre Giresun AyrımıDereliŞebinkarahisarSuşehri ayrımı devlet yolu içerisinde yer alan Eğribel, Pınarlar ve muhtelif tüneller ile bağlantı yolları dahil için 27 milyon 197 bin TL, Giresun Atıksu Tesisi için 22 milyon 859 bin TL, Aksu Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 6 milyon 928 bin 150 TL, Espiye Adabük Balıkçı Barınağı için 4 milyon 397 bin TL, Giresun Üniversitesi kampüs altyapısı, açık ve kapalı spor tesisleri, derslik ve merkezi birimlerin yapımı, bakım ve onarımı için 27 milyon 860 bin TL ödenek ayrılmıştır. Bunlara ek olarak ilimiz genelinde Ticaret Bakanlığı hizmet binasının tamamlanması, kültür merkezi yapımı, tarım ve sulama alanında Alucra sulaması, imalat ve gıda alanında makine teçhizat onarımı,makineteçhizat temini, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi kapsamında tarımsal altyapı desteği için gerekli ödenek ayrılmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Ulaştırma, eğitim, sağlık ve bunların dışında birçok özel yatırım projesinin Giresun'da artarak devam ettiğini belirten Öztürk, "Bu yatırımlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hemşehrilerimizin ve partimizin desteğiyle yapılıyor. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde ilimizi daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

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