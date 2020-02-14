Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Giresun'da 20192020 eğitimöğretim sezonunda fındığı işledikten sonra satarak elde ettikleri 10 bin lirayı TSK’ya bağışlayan lise öğrencileri, madalya ve beratla ödüllendirildi.

Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üç yıldır uygulanan "Fındıksan Öğrenci Birliği" projesi kapsamında lise öğrencileri okul çıkışlarında fındığı kırıp, kavurup, paketledikten sonra elde ettikleri geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlıyor. Projenin ilk yılında bin lira, ikinci yılında 5 bin lira ve üçüncü yılında elde edilen 10 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfına bağışlayan öğrenciler, düzenlenen törenle Vakfın Genel Müdürü Sadık Piyade tarafından ödüllendirildi. İsmail Yücel MTAL Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Piyade, anlamlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, onlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Projeye katkı sağlayan öğrencilerden İrem Demirtaş, projede herkesin özveriyle çalıştığını dile getirerek, sattıkları fındığın parasını Mehmetçik için bağışlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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