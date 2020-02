Soğuk havalarda cilt bakımı ve makyaj

Estetisyen ve Güzellik Uzmanı Emine Güzelbilen, kış aylarında cilt bakımı ve makyaj teknikleri ile ilgili bilgiler verdi. Cilde gösterilen özenin ve yapılan bakımın insanları psikolojik olarak iyi hissettirdiğini söyleyen Güzelbilen, kış aylarında uygulanan makyajın da diğer mevsimlere göre farklı olması gerektiğini vurguladı.

Estetisyen ve Güzellik Uzmanı Güzelbilen, “Cildimize gösterdiğimiz özen aslında bir tarafta da kendimize verdiğimiz psikolojik destektir. Çünkü güzel olduğumuzu hissetmek kendimize olan öz güvenimizi daha çok sergilememiz anlamına gelir. Erken cilt yaşlanmasında en çok gözlenen durum cilt yapısındaki kolojen dokuyu kaybetmekten geçer ve cilt bakımı bu durumda önemli bir rol alır. Aslında cilt bakımı denildiğinde akla en önemlisi olan nemlendirme gelmeli. Nemsiz cilt her zaman cilt yapısındaki kolojen dokuyu daha çabuk kaybetmemize neden olur ve nemlendirmemize yardımcı olacak uygulama bol su tüketmekten ve gerekli ürünleri kullanmaktan geçer. Bu durumlar ile karşılaşmamak ve riski en aza indirgemek için evde yapabileceğiniz günlük, haftalık, eğer vakit bulamıyorsak mutlaka herhangi bir merkezde yapmamız gereken yoğun cilt bakımı ile bu sorunlardan kurtulmak ve cildin erken yaşlanmasını önlemek sizin elinizde” dedi.



“Cilt analizine göre makyaj yapılmalıdır"

Kış aylarında makyajda yine cilt bakımının önemli rol oynadığını ifade eden Güzelbilen, “Kışın kuruyan cilde yapılan makyaja ışıltısını vermek biraz zordur. Bu nedenle mini cilt bakımından yarım saat sonra yapacağımız makyaj daha kalıcı olacaktır. Kışın cilde ıslak fondoten kullanımı cildin daha ışıltılı durmasını sağlar, tek başına pudra çok önerilmez. Cilt aydınlatıcısı kullanmak cildin daha parlak, canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar. Ancak öncelikle cilt analizi yapılmalıdır, çünkü her cildin yapısı farklıdır. Cilt analizi yaptırmadan uygulanacak makyajın bir takım yan etkileri olabilir. Her cilt her makyajı kabul etmez ve cilt tahrip olur, yaşlılık görünümüne sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

