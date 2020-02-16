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"Virüslerin kapalı alanda bulaşma riski açık havaya göre her zaman daha fazla" Özel Giresun Ada ...

İHA

– Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökhal, "Virüsler genelde soğuk havalarda ortaya çıkıyor çünkü insanlar soğuk havalarda daha fazla kapalı ortamlarda bulunuyor. İnsanlar alışveriş merkezleri, kafeler ve bunlara benzer yerlerde kalıyor. Soğuk havalarda insan vücudunun direnci de düştüğü için enfeksiyona zemin hazırlıyor. Kapalı alanda bulaşma riski açık havaya göre her zaman daha fazla" dedi.

"Virüslerin kapalı alanda bulaşma riski açık havaya göre her zaman daha fazla" Özel Giresun Ada Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökhal: “Hasta ve sağlıklı bireyler mutlaka maske kullanmalı”

– Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökhal, “Virüsler genelde soğuk havalarda ortaya çıkıyor çünkü insanlar soğuk havalarda daha fazla kapalı ortamlarda bulunuyor. İnsanlar alışveriş merkezleri, kafeler ve bunlara benzer yerlerde kalıyor. Soğuk havalarda insan vücudunun direnci de düştüğü için enfeksiyona zemin hazırlıyor. Kapalı alanda bulaşma riski açık havaya göre her zaman daha fazla” dedi.
Çin’in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve her geçen gün etkisini arttıran ‘korona virüs’ sonrası insanlar virüslere karşı nasıl korunacaklarını araştırmaya başladı. Özel Giresun Ada Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökhal insanların virüslere karşı korunması gerektiğini ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.
İnsanların soğuk havalarda kapalı ortamları tercih ettiğini fakat bununda virüslerin bulaşması açısında riskli olduğunu belirten Gökhal, kapalı alanların sürekli havalandırılması gerektiğini söyledi.
İnsanların her türlü virüslere karşı temiz hava ve hijyen kurallarına sürekli uymaları gerektiğini kaydeden Gökhal, “Virüsler genelde soğuk havalarda ortaya çıkıyor çünkü insanlar soğuk havalarda daha fazla kapalı ortamlarda bulunuyor. İnsanlar alışveriş merkezleri, kafeler ve bunlara benzer yerlerde kalıyor. Soğuk havalarda insan vücudunun direnci de düştüğü için enfeksiyona zemin hazırlıyor. Kapalı alanda bulaşma riski açık havaya göre her zaman daha fazla” dedi.
Her dönemin kendine göre bulaşıcı hastalıkları olduğunu ifade eden Dr. Gökhal, “Bizim için önemli olan bu hastalıklardan korunabilmemiz. Bunun için hasta insanların kapalı ortamlara fazla girmemesini öneriyoruz. Bu tip enfeksiyonlar genellikle solunum yolları ile bulaştıkları için hasta insanların hatta gerekirse sağlıklı insanların maske takmasını, el hijyeni, sağlıklı beslenme, sağlıklı bir uyku düzeni öneriyoruz. Bunlar bizim vücut düzenimizi ayakta tutalar ve enfeksiyona yenilmemizi engelleyen durumlardır” ifadelerini kullandı.
İnsanların grip ve benzeri gibi durumlara karşı özellikle Ekim ve Kasım aylarında aşı yaptırmaları gerektiğini önerdiklerini ifade eden Dr. Gökhal, “Düzenli olunan aşılar insanları virüslere karşı büyük ölçüde korurlar. Özellikle bünyesi zayıf olan yaşlılar ve çocuklar için aşıları mutlaka öneriyoruz. Bir başka önerimiz ise ‘maske’ özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı mutlaka kullanılması gerekiyor. Bol miktarda ‘C’ vitamini alınması da önemli etkenler arasında” diye konuştu.
“Kar yağmadan önce havada asılı kalan mikropların kar yağışı ile birlikte zemine indiği, karın mikropları öldürdüğü kısmen biliniyor ama bunun net bir bilimsel açıklaması yok” diyen Dr. Gökhal, şöyle devam etti:
“Kar yağmadan önce hasta sayısında daha fazla bir artış vardı, kar yağışı ile birlikte hasta sayısında azalma oldu. Karın yağması sonrası havada asılı olan mikropların kar taneleriyle birlikte yeryüzüne inmesi ile havayı kısmen de olsa temizlediği biliniyor. Genelde soğuk havalarla birlikte insan vücudundaki direnç azaldığı için genelde kapalı ortamlarda kalıyoruz. Bu riski azaltmamız açısında kapalı ortamdaki odaları havalandırmamız, hasta bireylerin, sağlıklı bireylerin ellerini yıkaması, tokalaşma, öpüşme gibi bu tip hijyenik durumlara dikkat etmemiz gerekiyor.”

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