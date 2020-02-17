Giresun’un önceliği Eğribel Tüneli

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 2020 yılında öncelik verilecek yatırımların takipçisi olacaklarını söyledi.

Giresun’un öncelikleri arasında ulaşım olduğunu ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Giresun’da önceliklerimiz devam eden yatırımların bir an önce tamamlanmasıdır. Giresun’u Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinin yanı sıra İç Anadolu’ya bağlayacak olan Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları önceliklerimiz arasında başta gelmektedir. Bununla birlikte GiresunDereli yolununda bu sene içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Ulaşımda önceliklerimiz arasında yer alan bu yatırımlar için bir kısım ödenek ayrıldı. Bunlarla birlikte eğitim, sağlık ve kültür alanındaki yatırımların da takipçisi olacağız” dedi.

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