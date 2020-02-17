Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir otobüsün bagajında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giresun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada bölgeden geçen bir otobüsü durdurdu Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, iki koli içinde 9 milimetre çapında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otobüste gözaltına alınan yolcu E.U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.