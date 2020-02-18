Vali Sarıfakıoğulları eğitim ve KÖYDES yatırımlarını konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Sarıfakıoğulları eğitim ve KÖYDES yatırımlarını konuştu

İHA

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Sarıfakıoğulları eğitim ve KÖYDES yatırımlarını konuştu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen eğitim öğretim değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.
20192020 eğitim öğretim yılı başından bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin genel bir değerlendirmesinin ele alındığı toplantıda Vali Sarıfakıoğulları, LGS ve YKS hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmesini istedi.
Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılmasını isteyen Vali Sarıfakıoğulları, “Öğretmen ve öğrencilerin proje, yarışma, çalştay gibi faaliyetlere katılımları teşvik edilmelidir. Okul güvenliği sağlanması amacıyla KGYS çalışmalarına, okul içi ve çevresindeki iş sağlığı ve güvenliği denetim ve faaliyetlerine devam edilmelidir. Özel güvenlik görevlileri görevlerini titizlik ve hassasiyetle yerine getirmeleri için gerekli tedbirler alınsın“ talimatı verdi. Vali Sarıfakıoğulları, öğrencilere yönelik güvenli internet kullanımı, trafik ve çevre bilincinin kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmasını da istedi.
Vali Sarıfakıoğulları, “Kantin ve yemekhaneler ile pansiyonların denetimleri, taşımalı eğitim araç ve yemeklerinin denetimleri, öğrenci devamsızlığının azaltılması çalışmaları ile bağımlılıkla mücadele faaliyetlerine devam edilmesi başta olmak üzere eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde en üst düzeyde hassasiyet bekliyorum” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu tarafından, il geneli eğitim öğretim durumu, hedefler, yürütülen ve planlanan faaliyetler konusunda bilgiler sunulduğu toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri tarafından, ilçelerimizdeki LGS ve YKS hazırlık çalışmaları, uygulanan projeler, okullaşma ve devamdevamsızlık oranları, eğitim öğretim verileri başta olmak üzere yapılan çalışmalara dair ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirildi.
Ardından Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu'nda Giresun genelinde KÖYDES çalışmaları ile diğer yatırım faaliyetlerinin hangi aşamada olduğu değerlendirildi.
Vali Sarıfakıoğlu, Köylerin Altyapısının Desteklenme Projesi olan KÖYDES çalışmalarında Giresun için 2019 yılında hedeflenen 696 projenin 692’sinin bitirildiği, 6’sının devam ettiği ve 2 projenin de ihale aşamasında olduğunu söyledi.
Toplantıda KÖYDES projelerinin gerçekleşme oranları gözden geçirilirken, Giresun merkez ve ilçelerinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve yapımı devam eden KÖYDES yatırımlarının slaytla sunumu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürel: “Kent Konseyi olarak belediyenin güçlü sesi olmaya hazırız”
YEREL HABERLER Gürel: “Kent Konseyi olarak belediyenin güçlü sesi ...
Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor
YEREL HABERLER Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor
Bayraktar: “TMO’nun fındık satış yöntemi doğru değil” Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “TMO stoğundaki fındığı satmalı ama yöntem aldığı gibi satmak değil”
YEREL HABERLER Bayraktar: “TMO’nun fındık satış yöntemi doğru ...
Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Giresun Belediyesinden “Üreten Kadın, Güçlü Kadın” projesi
YEREL HABERLER Giresun Belediyesinden “Üreten Kadın, Güçlü Kadın” ...
Giresun’un önceliği Eğribel Tüneli
YEREL HABERLER Giresun’un önceliği Eğribel Tüneli
TIR'ın çarptığı yayanın öldüğü kaza, kamerada
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı yayanın öldüğü kaza, kamerada
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
"Virüslerin kapalı alanda bulaşma riski açık havaya göre her zaman daha fazla" Özel Giresun Ada Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökhal: “Hasta ve sağlıklı bireyler mutlaka maske kullanmalı”
YEREL HABERLER "Virüslerin kapalı alanda bulaşma riski açık havaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X