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KDK'ya en fazla şikayette bulunan 6. il Giresun oldu

İHA

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık başvuru raporunu açıkladı. Büyükşehirlerin ağırlıkta olduğu listede Giresun'un 6. sırada yer alması dikkat çekti.

KDK'ya en fazla şikayette bulunan 6. il Giresun oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık başvuru raporunu açıkladı. Büyükşehirlerin ağırlıkta olduğu listede Giresun'un 6. sırada yer alması dikkat çekti.
2019 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayetlerin iller bazında listelendiği raporda Giresun, 490 başvuruyla 6. sırada yer aldı. Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptıkları başvurularla Başdenetçi Şeref Malkoç tarafından Ankara’ya davet edilen Bulancak Farkındalık Platformu gönüllü başkanı Gökhan Özcan konuyla ilgili olarak, "Bu sayı Temmuz 2019'da Giresun'da sadece 7 idi, o günlerde Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç Giresun’u ziyaret etmişti. Bu sayının azlığına vurgu yapmıştı. Bulancak Farkındalık Platformu olarak engellilerin sorunları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sorunlarını KDK'ya dilekçe yazarak gündeme taşıdık. 2019 yılı içerisinde KDK'ya Türkiye genelinde toplam 20 bin 968 dilekçe yazıldı ve Giresun ise 490 dilekçe ile 6. oldu. Sorunları KDK'ya taşımaya devam edeceğiz. Bu kadar fazla yazılan dilekçeler sonrası dikkat çekip Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un daveti üzerine Ocak ayında Ankara'da KDK'da görüşme yapmıştık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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