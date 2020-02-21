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YORUM KURALLARINI OKUDUM

MEMUR-SEN’den elektrik kesintisi açıklaması

İHA

Memur Sen Konfederasyonu Giresun İl Başkanlığı, Giresun'da yapılan elektrik kesintilerinin kamuoyuyla yeterince paylaşılmadan, ben yaptım oldu anlayışı ile yapılmasının yanlış olduğunu belirterek bu kesintilerin eğitimde ve sağlıkta sıkıntılar yaşanacağını belirtti.

Memur Sen Konfederasyonu Giresun İl Başkanlığı, Giresun’da yapılan elektrik kesintilerinin kamuoyuyla yeterince paylaşılmadan, ben yaptım oldu anlayışı ile yapılmasının yanlış olduğunu belirterek bu kesintilerin eğitimde ve sağlıkta sıkıntılar yaşanacağını belirtti.
AKSA Elektrik Dağıtım Giresun Müdürlüğü önünde toplanan MemurSen üyeleri adına İl Başkanı Muhammet Sarı bir basın açıklaması yaptı. Sarı yaptığı basın açıklamasında ”Giresun halkımızın gündemini meşgul eden keyfi ve istişaresiz elektrik kesintileri ne yazık ki artık maksadını aşan bir hal almıştır. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ve bölgemizdeki yüklenici firmanın hem kış aylarında hem de mesai saatleri içinde 4 gün süre ile planladığı elektrik kesintisini, kamuoyunu yeterince bilgilendirmeden ve paydaşlarla istişare etmeden ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı ile uygulanmasını MemurSen camiası olarak doğru bulmuyoruz” dedi.
Birçok eğitim kurumunun olduğu bir bölgede yaşanacak kesintilerin sonuçlarının iki kez düşünülmesi gerektiğini belirten İl Başkanı Sarı “Söz konusu elektrik kesintisinin uygulandığı 4 mahalle ve civar köylerle; Giresun Üniversitesi kampüsü, Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Güre Ortaokulu, Güre Özel Eğitim Ortaokulu, Özel Eğitim İlkokulu, Yeşil Giresun MTAL, Atatürk MTAL, 19 Eylül İlkokulu olmak üzere birçok eğitim kurumları bulunmaktadır. Ayrıca kalabalık bir nüfusun yaşadığı ve şehrimizin eğitim üssü sayılabilecek bu bölgede yapılacak her hamlenin doğuracağı sonuçları iki kere düşünmek gerekir. Havaların soğuk olması ve grip salgınlarının da yaygın olduğu bu dönemde yaşanacak iş gücü kaybı ve eğitim öğretimin aksama ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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