Test ve analiz yapmadan işitme cihazı kullanmayın

Odyometrist Yavuz Selim Özden, işitme cihazı kullanımında erken teşhis ve işitme kaybına uygun işitme cihazı kullanımı sağlık açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Odyometrist Yavuz Selim Özden, insanların Odyometristi tanımadıklarını ve bu görevdeki kişilerin ne yaptıklarını iyi bilmeleri gerektiğini ifade etti. İşitme testini yapan Odyometri bölümünün işitme frekansına ve perdeye göre ölçüp buna göre yorum yapabilen bir branş olduğunu anımsattı. Erken ve doğru teşhisin önemli olduğunu ifade eden Özden, “Uzman odyolojik ekipmanlarla doğru teşhis ve tedavi hasta açısından oldukça önem taşımaktadır. Birçok insan işitme cihazlarının hala bir hastalık işareti olarak görüyor. Ve bu cihazları kullanmanın onları yaşlı ya da engelli gibi hissettirdiklerini düşünüyor” dedi.

İşitme cihazlarını, test ve analiz yaparak verdiklerini de anlatan Özden, “Yeni düzenlenen bir yasayla var olan bu meslekteki yetkililer, Odyometristin işitme kaybının derecesini ve tipini analiz edip ona göre bir yöntem uygulayarak hastalarına cevap vermeye çalışıyor. Eskiden medikalciler bu işi yaparken şimdi alanında bizler gibi eğitimli ve yetkili statüsüne ulaşacak isimler getirildi. Bizler bilgisayar ortamında son sistem tekniklerle inceleme yapıp, ayarlar yapıyoruz. Rem cihazı dediğimiz yöntemle işitmenin objektif ölçümü analizi yapılıyor. İşitme cihazı o hastaya faydalı mı, faydalıysa ne derecede faydalı onu gösteren bir test diyebiliriz. Onlara işitme cihazları veriyoruz, ayarlarını yapıyoruz ve bir dizi testlerle duyabilmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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