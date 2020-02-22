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Köy evinde çıkan yangın korkuttu

İHA

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı köy evi kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Güce’ye bağlı Kuluncak köyünde, Yaşar Kara'ya (50) ait tek katlı köy evinin mutfak bölümünde akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören aile sakinleri koşarak dışarıya çıktı. Yardım çığlıklarını duyan köy sakinlerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanı kurtarıldı ve yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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