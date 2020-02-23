TFF 1. Lig: Giresunspor: 0 - EH Balıkesirspor: 3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği EH Balıkesirspor’a 30 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

21. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batuhan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

43. dakikada konuk ekibin kontratağında kaleci Adriano, rakip oyuncuyu ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Antonio meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02

56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rahmi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 03



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Utku Tunavelioğlu xx, Ali Tuna xx

Giresunspor: Adriano x, Numan x, Ahmet İlhan x (Da Silva dk. 46 x), Özgür x, Marko Milinikovic x (Cristian Tanase dk. 70 x), Murat x, Muhayer x (Rusescu dk. 46 x), Yonathan x, Ishak x, Uğur x, Bekir x

Yedekler: Metin, Ahmet Kesim Mehmet, Berkan, Alpay, Veysel

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

EH Balıkesirspor: Atilla xxx, Berat xx, Aly xx, Foxi xx (Okwuchukwu dk. 87 ?), Mahatma xxx, Serdar xx, Sezer xx, Anıl xx (Abdulkadir dk. 80 ?), Batuhan xxx, Nermin xx (Rahmi dk. 46 xx), Antonio xxx

Yedekler: Yiğithan, Celal, Enes, Okan, Kağan, Görkem, Emirhan

Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek

Goller: Batuhan (dk. 21), Antonio (dk. 43 pen.), Rahmi (dk. 59) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Özgür, Adriano, Numan, Bekir (Giresunspor), Nermin, Aly (EH Balıkesirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.