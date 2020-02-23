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Giresunspor - Balıkesirspor maçının ardından Giresunspor Yardımcı Antrenör Gökmen Barış: “Rakibimize ...

İHA

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği EH Balıkesirspor'a 30 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Giresunspor - Balıkesirspor maçının ardından Giresunspor Yardımcı Antrenör Gökmen Barış: “Rakibimize çok iyi hazırlanmıştık ama beklemediğimiz bir oyunla üzücü bir mağlubiyet aldık.” “Giresunspor deplasmanında net bir galibiyetle aldığımız 3 puan için mutluyuz”

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği EH Balıkesirspor’a 30 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Yardımcı Antrenör Gökmen Barış, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşma sonunda basın karşısına geçen Yardımcı Antrenör Gökmen Barış, “Rakibimizin deplasmanda nasıl oynadığını biliyorduk ve bu doğrultuda iyi bir hazırlık yapmıştık. Ancak beklemediğimiz bir sonuç aldık. Karşılaşmaya iyi başlayamadık ve beklemediğimiz bir oyun sergiledik. Bunun karşılığında rakibimiz buldukları pozisyonları çok iyi değerlendirdiler. İlk yarıdaki farkı ikinci yarıda iyi oynayarak kapatmak istedik, baskılı bir oyun ortaya koyarak bulacağımız bir gol bize galibiyeti de getirebilirdi. Fakat bulduğumuz birkaç net pozisyonu da değerlendiremedik. Dolayısıyla hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Çok üzgünüz” dedi.

Balıkesirspor cephesi
Giresunspor deplasmanında aldıkları net galibiyetle 3 puana sevindiklerini kaydeden EH Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Yusuf Şimşek ise, “Giresunspor deplasmanında farklı skorla net bir galibiyetle 3 puanın sahibi olduğumuz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra güne deprem haberiyle başladık. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza da şifalar diliyorum. İnşallah karabulutları dağıtarak huzurlu günlerimiz geri gelir diye temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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