Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

– Giresun’un Tirebolu ilçesinde kontrolden çıkan araç fındık bahçesine uçtu, sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesi Ataköy Köyü Göbekli mevkisinde Tayyar Takır (55) idaresindeki 28 K 9538 plakalı araç, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü Takır olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-