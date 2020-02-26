Daha sağlıklı ve yeşil doğa için ağaç budaması yapılıyor

Giresun Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar budanarak düzenleniyor.

Giresun Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için, şehir genelinde ağaç budama çalışmalarına başladı.

Ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında Giresun Belediyesi, parklarda, cadde ve sokaklarda ağaç budama yaptı.



"Titiz bir çalışma sürdürüyoruz"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Baharın yaklaşması ile birlikte yol kenarlarında park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarar vermemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde baharda daha sağlıklı ve gür bir ağaç haline geliyorlar" dedi.

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