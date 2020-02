Milletvekili Öztürk, Giresun’un problemlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Giresun'un sorunlarını iletti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Toplantıda söz alan Öztürk, Giresun’un sorunlarını ve halkın taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Giresun halkının beklentilerini aktaran Öztürk, “Öncelikle 2019 sezonunda Toprak Mahsullerinin erkenden piyasaya girerek fındık alması ve fındık fiyatlarının üreticilerimizin memnun edecek şekilde yüksek olması tüm bölge halkımızı sevindirmiştir. Fındık fiyatlarının daima yüksek olması üreticimiz yanında ülkemize de çok önemli katkılar sağlamaktadır. Çünkü fındık milli ürünümüzdür. Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70’ini üretiyoruz. Ürettiğimiz fındığın da yaklaşık yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Her yıl ihracatta ortalama 2 milyar doların üzerinde döviz elde ediyoruz. O yüzden fındık fiyatlarının iyi olması hem üreticimizi memnun ediyor hem de ülkemize önemli kazanç sağlıyor. Bu yüzden Cumhurbaşkanımıza üreticimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

Öztürk, Cumhurbaşkanına başta ulaşım olmak üzere Giresun ile ilgili diğer hususları da aktararak, “Bilindiği gibi hükümetimiz Karadeniz’i İç Anadolu’ya GAP Bölgesi’ne ve Akdeniz’e bağlayacak ‘kuzeygüney akslarına’ çok önem veriyor. Bu bağlamda Rize, Trabzon, Giresun ve Trabzon illerinde yürütülen büyük tünel ve karayolu projeleri bulunmaktadır. Bu projelerden Giresun ilinde bulunan GiresunŞebinkarahisar arasındaki güzergahın GiresunDereli kısmı ile Eğribel tüneli kısmı ihale edilmiş, yapımı devam etmektedir. Eğribel tünelinde sona yaklaşılmış, problem büyük oranda aşılmıştır. Ancak Dereli yolu kısmı planlandığının aksine bazı nedenlerle uzamıştır. Yol inşaatının uzaması bu yolu kullanan insanlarımızın mağduriyetine yol açmakta, eleştirilere neden olmaktadır. 26 km'lik söz konusu yolun alt yapısı, tünelleri, bazı bölümleri büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak yolun tamamının bir an önce bitirilerek insanlarımızın hizmetine sunulması büyük önem arz etmektedir. Özellikle son günlerde çalışmaya başlayan Giresun limanı ile Mersin limanı arasında ulaşımı da daha kolaylaştıracak, nakliye sektörünün ilimiz üzerinden bu güzergahı tercihini sağlayacaktır. Bu yüzden bu yolun özel önem verilerek bir an önce bitirilmesi için Cumhurbaşkanımızın himayesine ihtiyacımız vardır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Öztürk’ün talepleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şunları ifade ettiği öğrenildi:

“Fındık bizim milli ürünümüzdür. Çok ciddi destekler verdik. Her zaman üreticilerimizin yanındayız. Bazı yabancı firmaların fiyatları düşürme çabaları karşısında üreticimizi ezdirmeyeceğiz. Ayrıca Dereli yolu konusunda Ulaştırma Bakanımıza çalışmaları hızlandırması konusunda talimat vereceğim.”

