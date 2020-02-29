Doğaya salınan kızıl geyikler, kurtlar tarafından telef ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Doğaya salınan kızıl geyikler, kurtlar tarafından telef ediliyor

İHA

Giresun'un Alucra ilçesinde bir süre önce doğaya salınan kızıl geyiklerden biri parçalanarak telef edilmiş halde bulundu.

Doğaya salınan kızıl geyikler, kurtlar tarafından telef ediliyor

Giresun'un Alucra ilçesinde bir süre önce doğaya salınan kızıl geyiklerden biri parçalanarak telef edilmiş halde bulundu.
Alucra ilçesi Dereçiftlik köyünde sabah saatlerinde köylüler tarafından parçalanmış geyik bulundu. Köylüler tarafından geyiğin kurtlar tarafından parçalanmış olabileceği öne sürüldü. Alucra ilçesinin Dereçiftlik köyü sınırları içerisinde dereden su içmeye indiği düşünülen dişi kızıl geyik, vücudunun farklı yerlerinden parçalanarak telef olmuş halde buldu.
Doludere Köyü Muhtarı Dursun Mutlu, Şebinkarahisar Doğa Koruma ekiplerine haber verdiğini ve bölgede inceleme yapılacağını iletti. Muhtar Mutlu, "Aç kalan kurt sürüsü, yalnız gezen, gruplardan ayrı dolaşan geyiklere saldırarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yöredeki kurt sayısındaki artışdan dolayı yöre halkı da korkuyor, yaklaşık 3 ay önce de bir geyiğin parçalanmış cesedine denk geldik. Parçalanmış kızıl dişi geyik bir süre önce doğaya salınan geyiklerden biriydi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TMO’nun piyasaya fındık satmasına günler kala fındık fiyatları düşmeye devam ediyor
YEREL HABERLER TMO’nun piyasaya fındık satmasına günler kala fındık ...
Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Giresun'da yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini ...
Başkan Erener başarılı olmanın sırrını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Erener başarılı olmanın sırrını anlattı
YKS başvuruları için öğrencilere uyarı
YEREL HABERLER YKS başvuruları için öğrencilere uyarı
Giresun Müzesini 20 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Giresun Müzesini 20 bin kişi ziyaret etti
Milletvekili Öztürk, Giresun’un problemlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti
YEREL HABERLER Milletvekili Öztürk, Giresun’un problemlerini ...
Mevsim şartları arıları strese soktu Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, "Yazın uzun sürmesi, kışın geç gelmesi arıları strese soktu"
YEREL HABERLER Mevsim şartları arıları strese soktu Giresun Arı ...
2019 yılında Giresun'u yaklaşık 700 bin turist ziyaret etti
YEREL HABERLER 2019 yılında Giresun'u yaklaşık 700 bin turist ...
Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X