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Habertürk
Yastayız

50 yıldır çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor

İHA

Giresun'da 18. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilen Katolik kilisesi yaklaşık 50 yıldır çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

50 yıldır çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor

Giresun'da 18. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilen Katolik kilisesi yaklaşık 50 yıldır çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.
Giresun merkezde bulunan ve 1967 yılından itibaren çocuk kütüphanesi olarak kullanılan kilise binasının 20012002 yıllarında bina ve çevre düzenlemesi yapılırken, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Çocuk Kütüphanelerini İyileştirme Projesi” kapsamında tadilat ve onarımı yapıldı. Tüm donanım malzemeleri çocukların ilgisine yönelik olarak yenilenirken, kütüphane tekrar çocukların hizmetine sunuldu.

Girişler ücretsiz
18501900 yılları arasında inşası tamamlanan ve Katolik kilisesi olarak inşa edilen yapı, dikdörtgen planlı, ana cephesi üçgen alınlı belirlenmiş olup, köşelerde taştan yivli köşe kolonlarıyla dikkat çeken bir mimariye sahip. Gotik bir mimarinin izlerinin görüldüğü ve 18. yüzyılda Katolik kilisesi olarak inşa edilen yapının kuzey cephesi gösterişli bir görselliğe sahip. Cephe ortasında sivri kemerli girişi bulunurken, ahşap kapısının Giresun’daki en güzel 19. yüzyıl kapı örneklerinden birisi olduğu belirtiliyor. Doğu cephesinde çan kulesine geçiş veren düz atkı taşlı bir kapısı bulunan yapının iç mekanı özgün şeklini günümüze kadar korumuş, diğer kısımlarının aslına uygun olarak restore edildiği bildirildi. Pazar ve pazartesi günleri hariç haftanın beş günü 08.0017.00 saatleri arasında açık olan çocuk kütüphanesine girişler ise ücretsiz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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