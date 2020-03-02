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Giresun’da ters yöne giren otomobil tırla çarpıştı

İHA

Giresun'da ters yöne giren otomobilde TIR'la çarpıştı. Otomobilde bulunan iki kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılabildi.

Giresun’da ters yöne giren otomobil tırla çarpıştı

Giresun’da ters yöne giren otomobilde TIR'la çarpıştı. Otomobilde bulunan iki kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılabildi.
Giresun’un Görele ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda ters şeride giren Coşkun Taşçı’nın kullandığı 28 AAJ 444 plakalı araç trafikte bir süre hızlı bir şekilde ilerledikten sonra, Hüseyin Çilingir’in kullandığı 55 BDB 15 Plakalı TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Coşkun Taşçı ve aynı araçta bulunan Ahmet Keskin ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Görele Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerinde 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TIR sürücüsü Hüseyin Çilingir kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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