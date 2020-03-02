Giresunspor - Boluspor maçının ardından Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu: “Üç haftadır kaybedişimizin ardından gerginlikle çıktığımız karşılaşmadan aldığımız galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz” Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı: Kalan 9 maçta hedeflediğimiz galibiyetleri alarak Boluspor’u bu ligde tutmaya çalışacağım”

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Boluspor karşısında 20 galip geldi. Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “3 maçtır kaybeden bir takımdık bunun gerginliğiyle maça çıktık. Üç maçtaki sıkıntıları oyuna yansıması vardı. 45 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maçın ikinci yarısında hemen hemen istediğimize yakın bir takım vardı. Öne çıkışlarda etkili olduk. İkinci yarı zannediyorum gol pozisyonu vermeden maçı tamamladık. Bu krizlerden çıkmak önemlidir. Biz geldiğimizde de kriz ortamı vardı. Ben içine girdikten sonra ekibimle birlikte niye çıkamıyor diye düşünmüştük. Kötü gidişatta kulübün içerisine yansıyan bazı sıkıntılar var. Biz burada bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Kazanırım kaybederim burada duruş belli. Sonucu aldığım bir takımla playoff hedefledik. 15 maç yüksek ritimle oynamış 2 maç mağlup olmuş bir Girsunspor vardı. Bir düşüş olacaktı. Çok önemli maçlar oynayacağız. Eskişehir maçı kolay değil. Biz de bu bilinçle gidip oraya gideceğiz” dedi.



Baluspor cephesi

Giresunspor deplasmanında aldıkları mağlubiyet için üzgün olduklarını ifade eden TFF 1. Lig ekibi Boluspor’da Teknik Direktör Tamer Avcı ise, “Öncelikle kaybettiğimi için üzgünüz. Bugün takım 75 dakika çok iyi oymadı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Üç tane de oyuncumuzu kaybettik bugün. Üzüntümüz daha fazla. Kalan 9 maçta gerekli puanları toplayıp Boluspor’u buradan çıkaracağız inşallah“ dedi.

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