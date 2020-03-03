Giresun'da kayalar üzerindeki evler görüntüleri ile dikkat çekiyor

Giresun’un Kale Mahallesi’ne kayalar üzerinde yapılan sıra sıra binaların Karadeniz Sahil Yolu’ndan görünüşü dikkat çekiyor.

Giresun türkülerine “Ustam nasıl kondurdun/Taş başına binayı” sözleriyle konu olan evleri anlatırcasına kayalıkların üzerine yapılan binalar görünüşüyle ilgi odağı oldu. Giresun Kalesi etekleriyle Karadeniz Sahil Yolu arasına yapılan binaların kayalıkların üzerinde sağlam zemine yapılmasına rağmen ilk bakışta uçurumun kenarındaymış gibi görünüyor. En dikkat çeken ise bazı binaların teras için yaptıkları eklentilerin altına koydukları destek demir çubukların sanki binayı destekliyormuş gibi görünüyor.

Bu evlerin Giresun türkülerine esin kaynağı olduğunu anlatan Giresun eski Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yüksel, "Görüldüğü gibi Giresun evleri kayalar üzerine büyük bir mimari yetenekle kondurulmuştur. İlk bakışta şaşkınlık ve hayret uyandırarak korkunç gelse de aslında oldukça sağlam bir temele oturtulmuş binalardır. Giresun'daki bu mimari yapılar folklorik ve kültüre de esin kaynağı olmuş ve 'Ustam nasıl kondurdun/ Taş başına binayı/Başıma zindan ettin/ Sen bu yalan dünyayı' sözleriyle türkülerde yerini almıştır" dedi.

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