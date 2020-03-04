Giresun’da üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ateşli ve ay yıldızlı destek

Giresun’da yurt bahçesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri ateşle yaktıkları TSK yazısının etrafından toplanarak Suriye’de şehit olan askerlere dualar okudular.

Giresun Seyyid Vakkas Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 400 Giresun Üniversitesi öğrencisi yurt bahçesinde bir araya gelerek Mehmetçiğe desteklerini gösterdiler. Ateşle yazdıkları TSK yazısının etrafına toplanan öğrenciler Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar. Daha sonra yapılan içtimada İdlib’te şehit olan 34 askerin isimlerinin okunmasıyla hep bir ağızdan burada cevabını verdiler.

Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte İdlib’te şehit olan askerlerimize dualar eden öğrenciler, Bahar Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiklere de Komandı Andı’nı okuyarak armağan ettiler.

Gülpembe Hatun Kız Yurdu öğrencileri de yurt bahçesinde bir araya gelerek bu toprakları bize vatan kılan Aziz şehitlerimiz için tek yürek oldular. Bayrak şiirini hep birlikte seslendiren öğrenciler ardından şehitler için saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı'nı okudular.

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