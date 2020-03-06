Giresun Üniversitesi sempozyuma hazırlanıyor

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KARASAM) Müdürü Dr. Abbas Karaağaçlı, “Giresun’u bir kongre merkezi yapmakta kararlıyız. KARASAM bir marka oldu. Kongrelerle, sempozyumlarla, etkinlikler ve yayınlarımızla tanınırlıkta üniversitenin önüne geçtik, üniversitemizin tanıtımında etkili oluyoruz” dedi.

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KARASAM) Müdürü Dr. Abbas Karaağaçlı, işbirliği yaptıkları İKSAD ile 56 Mayıs tarihlerinde "4. Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler" sempozyumu ve 56 Haziran'da Giresun Belediyesi ve DOKAP’ın destek ve işbirliği ile “Karadeniz Havzasında Sokak Ekonomisi" temalı sempozyum düzenleyeceklerini söyledi. Düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler veren Karaağaçlı, 56 Mayıs ve 56 Haziran’da gerçekleştirecekleri sempozyumlara 150 akademisyenin katılacağını belirtti. Karaağaçlı, KARASAM’ın ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel çalışmalar yürüten İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'ne (İKSAD) kabul edildiğini dile getirerek, bu kuruluş ile 56 Mayıs'ta "4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler" sempozyumu gerçekleştirileceğini vurguladı. Karaağaçlı, KARASAM'ın 56 Haziran'da "Karadeniz Havzasında Sokak Ekonomisi" teması ile sempozyum gerçekleştireceğini belirterek, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Giresun Belediyesi işbirliğinde yapılacak sempozyuma da 30 ülkeden bilim adamının katılacağını bildirdi.

Sempzoyum için Giresun'da konaklayacak katılımcıların sosyal gezi programı çerçevesinde kentin turistik yerlerini de görme imkanı bulacağına işaret eden Karaağaçlı, sempozyum süresince Giresunlu sanatkarların üniversite yerleşkesinde tahsis edilecek alanda eserlerini de sergileyeceğini kaydetti. Karaağaçlı, "Bu ve bunun gibi sempozyumların ilimize sosyal, kültürel, ekonomi ve turizm açısından fayda sağlayacağı inancındayız. Bir yandan bilimsel ve akademik çalışmalarımızı yürütürken, diğer yandan da bulunduğumuz şehrin tüm değerlerine sahip çıkıp, bu değerleri bilim dünyasına kazandırmayı, kent insanıyla işbirliği içerisinde projeler geliştirmeyi hedeflerimiz arasına koyduk. Bu çalışmaları yaparken elbetteki üniversite yönetiminin bizlere verdiği destekle birlikte içinde bulunduğumuz bu tarihi binanın konumunun etkisi de göz ardı edilemez. Zira binanın tarihi atmosferi, şehrin tam da merkezinde bulunması kent insanının etkinliklere katılımını da pozitif yönde etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

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