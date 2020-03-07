Ahşap ellerinde sanat eserine dönüşüyor Giresun’da tek olarak başladığı kakma sanatında onlarca öğrenci yetiştiren Filiz Uzun, 5 binden fazla eser üretip, 100’den fazla sergi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahşap ellerinde sanat eserine dönüşüyor Giresun’da tek olarak başladığı kakma sanatında onlarca öğrenci yetiştiren Filiz Uzun, 5 binden fazla eser üretip, 100’den fazla sergi açtı

İHA

Merak duygusuyla başladığı oymacılıkta ve kakma sanatında ustalaşan ve 5 binden fazla eseriyle 100 civarında sergi açan Filiz Uzun'un ellerinde ahşap birer sanat eserine dönüşüyor. Uzun, eserlerinde daha çok geleneksel motifleri ve yaşadığı şehrin figürlerini kullanıyor.

Ahşap ellerinde sanat eserine dönüşüyor Giresun’da tek olarak başladığı kakma sanatında onlarca öğrenci yetiştiren Filiz Uzun, 5 binden fazla eser üretip, 100’den fazla sergi açtı

Merak duygusuyla başladığı oymacılıkta ve kakma sanatında ustalaşan ve 5 binden fazla eseriyle 100 civarında sergi açan Filiz Uzun’un ellerinde ahşap birer sanat eserine dönüşüyor. Uzun, eserlerinde daha çok geleneksel motifleri ve yaşadığı şehrin figürlerini kullanıyor.
Ahşap oymacılığı ile başlayan yolculuğuna kakma sanatını da ekleyen Filiz Uzun, Türkiye'de bu işi yapan sayılı sanatçılardan birisi oldu. Giresun’da 2004 yılında tek kadın ahşap oyma ve kakma sanatçısı olan Filiz Uzun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahşap Kakma Sanatçısı ünvanını da almayı başardı. Uzun, kendinden başkalarına bu sanatı öğretebilmek adına usta öğretici olarak kurslar açmayı da ihmal etmedi.
Mesleğini yalnız çalıştığı atölyesinde sürdüren Uzun’un elinden çıkan ahşap oyma ve kakmalar görenlerin ilgisini çekiyor. Bu yeteneğinin sonradan ortaya çıktığını anlatan Uzun, “Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümünde eğitimimi tamamlamış olmama rağmen bu sanata sonradan yöneldim. Merakım sayesinde bu sanatı araştırdıkça yeteneğimde ortaya çıkmaya başladı. Giresun’da tek kadın kakma sanatçısı olarak yardım alacağım birileri yoktu. Bunun için birçok şehre giderek kendimi geliştirmeye çalıştım. Zaman içerisinde Giresun’da da bu sanatı yaygınlaştırmak adına yaptığım eserleri kamu kurum ve kuruluşlarına hediye ederek tanıtımına katkı sağladım. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahşap Kakma Sanatçısı ünvanı alarak usta öğretici belgemle Halk Eğitim aracılığıyla birçok kursiyer yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Ülkemizin son 20 yılı için özel sergi açacak
Bugüne kadar 5 bin civarında eser üreterek, 100’den fazla sergi açtığını da anlatan Uzun, ”Yaptığım eserlerde genelde hat sanatıyla birlikte geleneksel motifler işlemekteyim. Bununla birlikte yaşadığım şehrin ve bölgenin kültürel tanıtımına katkı sağlamak adına yöresel folklorik simgelere de yer vermekteyim. Bugüne kadar yaklaşık 5 binden fazla eser ortaya koydum diyebilirim ve İstanbul, Ankara başta olmak üzere pek çok yerde 100’den fazla sergi açtım. Bundan sonra 50 eserden oluşan bir sergi daha düşünüyorum ama bu sergiyi diğerlerinden ayıran özel bir sergi olacak. Bu sergide ülkemizin son 20 yılda yaşadığı depremler, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi, Cumhurbaşkanımızın Davos Zirvesi'ndeki 'one minute' çıkışı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Bahar Kalkanı’nda verdiğimiz şehitlerimizin anısına temalar yer alacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediyesi müzede yer aldı
Kendisi için unutulmaz anılarından birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediyesinin Çamlıca Camisi'nin müzesinde yer alması olduğunu da ifade eden Uzun, “2009 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir çalışma yaptım. Bu çalışmam 2,5 metre boyunda, 3 metre eninde Kuranı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha Suresi ve Bakara suresindeki 'eliflâmmîm' ayetlerini ahşaba uygulayarak devasa bir çalışma yaptım. Bu çalışmamda şuanda yeni Çamlıca Camisi'nde yapılan müzede sergilenmektedir. Bu benim için büyük anlam taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şenlikoğlu: “Kadına yönelik şiddet son bulmalı”
YEREL HABERLER Başkan Şenlikoğlu: “Kadına yönelik şiddet son ...
Giresun DOKA’ya proje başvurusunda birinci
YEREL HABERLER Giresun DOKA’ya proje başvurusunda birinci
Durdurulan araçtan uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan araçtan uyuşturucu hap çıktı
Giresun Üniversitesi sempozyuma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi sempozyuma hazırlanıyor
Giresun 26. Tiyatro Günleri'ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Giresun 26. Tiyatro Günleri'ne hazırlanıyor
Giresun’un Eynesil ilçesinde yangın Çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Giresun’un Eynesil ilçesinde yangın Çıkan yangında ...
Giresun’da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Giresun’da ormanlık alanda yangın
10 katlı apartmanda korkutan yangın
YEREL HABERLER 10 katlı apartmanda korkutan yangın
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk:“Kültür Merkezi Projesi için Bakanlık talimat verdi”
YEREL HABERLER AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk:“Kültür ...
Engellilerin el emekleri yurt dışında satılıyor
YEREL HABERLER Engellilerin el emekleri yurt dışında satılıyor
Giresun OSB’de 2023 istihdam hedefi 5 bin kişi
YEREL HABERLER Giresun OSB’de 2023 istihdam hedefi 5 bin kişi
2019 yılında Giresun'da eğitim ve turizm yatırımları önemli yer tuttu Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Genel Meclisi’nde 2019 yılı faaliyet raporunu değerlendirdi
YEREL HABERLER 2019 yılında Giresun'da eğitim ve turizm yatırımları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X