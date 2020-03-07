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Başkan Şenlikoğlu: “Kadına yönelik şiddet son bulmalı”

İHA

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak kadınları her konuda destekleyeceklerini söyledi.

Başkan Şenlikoğlu: “Kadına yönelik şiddet son bulmalı”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye olarak kadınları her konuda destekleyeceklerini söyledi.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şenlikoğlu mesajında, “Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kahraman kadınlarımız, fedakârlık içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır. Milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcıları hiç şüphe yok ki kadınlarımızdır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan kadınlarımız toplumun her kademesinde görev aldığı gibi kahramanlık destanları yazarak eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, kucağında mermi ile cepheye koşmuştu. Diğer yandan hepimiz için önem arz eden kadınlarımızın asla kabul edilmeyecek şekilde şiddete maruz kalmasını istemiyoruz ve kadına yönelik şiddetin de artık son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Belediyeler olarak kadınlarımızı her konuda desteklemek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Kadınlarımıza olan desteğimizi bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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