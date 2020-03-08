Tamir ettiği motorlu testerenin boğazını kesmesiyle öldü

Zeynep Irmak ÖCAL/BULANCAK, (Giresun), (DHA)GİRESUN´un Bulancak ilçesinde tamir etmeye çalıştığı testerenin boğazını kestiği Metin Abanuz (24), hayatını kaybetti.
Bulancak ilçesine bağlı Erdoğan köyünde dün akşam saatlerinde bahçede bulunan ağaçları kesen Metin Abanuz´un kullandığı motorlu testere arızalandı. Abanuz'un tamir etmek istediği testere, aniden çalıştı. Testere, Metin Abanuz'un şah damarını kesti. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Abanuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Metin Abanuz´un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Bulancak Zeynep Irmak ÖCAL
2020-03-08 11:36:14
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