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Çanakçı ilçesindeki tarihi çift kemerli köprü gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor

İHA

Giresun'un Çanakçı ilçesindeki çifte kemer köprü gün yüzüne çıkacak olduğu günü bekliyor.

Çanakçı ilçesindeki tarihi çift kemerli köprü gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor

Giresun'un Çanakçı ilçesindeki çifte kemer köprü gün yüzüne çıkacak olduğu günü bekliyor.
Çanakçı ilçesi Akköy Köyü Köprübaşı mevkiinde bulunan tarihi Çift Kemerli köprü, 1975 yılında üstüne yapılan ve yıkılma kararı alınan köprünün yıkılacak olduğu günü bekliyor.
Çanakçı’dan Görele ve Tirebolu köylerine ulaşım sağlayan tarihi kemer köprünün üzerine yapılan beton köprüyle adeta kaderine terk edildiğini ifade eden köyün eski muhtarlarından Mehmet Ali Şahin, tarihi gün güzüne çıkartılması için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Köprünün tarihi önemini anlatan Şahin, “Çanakçı ilçesinden sadece 2 km. mesafede bulunan ve bölgenin İpek Yolu olarak değerlendirilen geçiş güzergahında bulunan tarihi köprü, Görele ve Tirebolu ilçelerine de ulaşım sağlıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakçı, Kızılalı Dağı’ndaki maden ocağından çıkan cevherin Görele iskelesine taşınması da bu köprü üzerinden gerçekleştirilirmiş.
Köprümüz 1915’li yıllarda Ruslar'ın Karadeniz Bölgesi’ne geldiği sıralarda, kayalar üzerine büyük ayağını Ruslar, küçük ayağı da bizim dedelerimiz tarafından yapıldığı bizlere nakledildi. Bu çift kemerli köprüden Giresun genelinde sadece 3 tane var ve bunun bir tanesi de bizim köyümüzde bulunuyor” dedi.
Tarihi Çift Kemer köprünün üzerine yapılan beton köprünün yıkım kararının biran önce gerçekleştirilerek tarihi gün yüzüne çıkartmak gerektiğini de ifade eden Şahin, “Anıtlar Genel Kurulu geldi ve köprümüzden bağımsız yeni bir köprünün yapılması yönde karar verdi. Biz köy halkı olarak yeni köprünün uygun bir yere taşınıp, tarihi eser olan iki ayaklı taş köprünün korunmasını ve açığa çıkmasını istiyoruz. Giresun genelinde her derede tarihi bir veya iki tane kemer köprü var ama çift gözlü olan köprü sadece 3 tane ve onlardan biriside bizim köyümüzde bulunuyor. Biz köprümüzün gün yüzüne çıkması için yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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