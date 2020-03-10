Giresun'da çatıda çıkan yangın korkuttu

Giresun'un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, Pazarsuyu köyü Şardağ mevkisinde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına Bulancak itfaiyesine bağlı 4 araç müdahale etti. Alt katlara sirayet etmeden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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