Giresun'da çatıda çıkan yangın korkuttu

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Giresun'un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Pazarsuyu köyü Şardağ mevkisinde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına Bulancak itfaiyesine bağlı 4 araç müdahale etti. Alt katlara sirayet etmeden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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