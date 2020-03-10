Giresun’da “Örnek Bahçe” projesi eğitimi verildi

Fındık üretiminde verimliliği artırmak amacıyla uygulanan ‘Örnek Bahçe’ projesi eğitimi Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Giresun Boztekke köyünde fındık üreticilerine yönelik gerçekleştirilen ve proje kapsamında fındık bahçesinde uygulamalı olarak yapılan eğitim toplantısında Vali Sarıfakıoğulları fındık üreticilerine proje ile hedeflenen amacı ve neticesinde elde edilecek geri kazanımlar ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Fındık üreticilerine örnek bahçe üzerinde uygulamalı olarak verilen eğitimde açıklamalarda bulunan Vali Sarıfakıoğulları, fındık üreticilerinin İlimizin en önemli geçim kaynağı olan fındığa sahip çıkmalarını, üretimi arttırmak için her türlü işlemleri tekniğine uygun gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi. Vali Sarıfakıoğulları, fındık üreticilerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elamanları ile diyalog halinde olmalarını önererek, Valiliğimizin her zaman fındık üreticilerinin yanında olduğunu ve sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından fındık üreticilerine, üründe verim ve kaliteyi arttırma projesi kapsamında bahçede yapılan çalışmalar, fındıkta budama, özellikle mevsim itibariyle uygulama zamanı gelen gübreleme, fındıkta önemli zarara sebep olan külleme, fındık kurdu ve önemli hastalıkzararlılar ile diğer tarımsal konularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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