Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, bazı haber siteleri ve sosyal medya sayfalarında Giresun’da koronavirüs vakası görüldü şeklindeki haberleri yalanladı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Bu ve benzer haberlerle, yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Halkımızın bu tip haberlere itimat etmemelidir. Bakanlığımızın konuyla alakalı yaptığı açıklamalar dikkate alınması gerekir. Bakanlığımızın ve resmi kaynakların dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir. Personelimizden de yanlış haber veya bilgi paylaşımları takip edilmekte olup konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.

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