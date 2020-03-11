Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

İHA

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, bazı haber siteleri ve sosyal medya sayfalarında Giresun'da koronavirüs vakası görüldü şeklindeki haberleri yalanladı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden uyarı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, bazı haber siteleri ve sosyal medya sayfalarında Giresun’da koronavirüs vakası görüldü şeklindeki haberleri yalanladı.
İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Bu ve benzer haberlerle, yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Halkımızın bu tip haberlere itimat etmemelidir. Bakanlığımızın konuyla alakalı yaptığı açıklamalar dikkate alınması gerekir. Bakanlığımızın ve resmi kaynakların dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir. Personelimizden de yanlış haber veya bilgi paylaşımları takip edilmekte olup konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maliyeden kira geliri olanlara uyarı
YEREL HABERLER Maliyeden kira geliri olanlara uyarı
Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”
YEREL HABERLER Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları ...
Giresun’da örtü yangını
YEREL HABERLER Giresun’da örtü yangını
Giresun’da “Örnek Bahçe” projesi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Giresun’da “Örnek Bahçe” projesi eğitimi verildi
Giresun'da çatıda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Giresun'da çatıda çıkan yangın korkuttu
Giresunspor evinde sevinmek istiyor
YEREL HABERLER Giresunspor evinde sevinmek istiyor
Bozbağ Giresun’un gururu oldu Yılın pozitif spor adamı ödülü TFF Yöneticisi ve Giresunspor eski başkanı Mustafa Temel Bozbağ’a verildi
YEREL HABERLER Bozbağ Giresun’un gururu oldu Yılın pozitif spor ...
Giresun Üniversitesi öğrencileri yaşlıları ziyaret etti
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi öğrencileri yaşlıları ziyaret ...
Çanakçı ilçesindeki tarihi çift kemerli köprü gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Çanakçı ilçesindeki tarihi çift kemerli köprü gün ...
Taylandlı gelin Giresun’da müslüman oldu
YEREL HABERLER Taylandlı gelin Giresun’da müslüman oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X