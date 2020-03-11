Maliyeden kira geliri olanlara uyarı

Giresun Defterdarlığı, kira geliri elde eden vatandaşları, cezalara muhatap kalmamaları için uyararak, hassasiyet göstermelerini istedi.

Kira geliri elde eden vatandaşlar, maliye tarafından bir alış veriş merkezinde kurduğu stantla uyarıldı. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Giresun Defterdarlığı Gelir Uzmanı Halil Sakal, kira geliri elde eden vatandaşların, cezalara muhatap kalmamaları için gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Gelir Uzmanı Halil Sakal yaptığı açıklamada, “Bu yıl, 2019 yılı için 5 bin 400 TL üzerinde kira geliri elde eden mükelleflerimizden beyanname alıyoruz. Normalde mükelleflerimiz Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden beyanname verebildiği gibi bizlerde onlara yardımcı olmak amacıyla vergi dairesi adına buraya stant açtık. Bilgisayar kullanımı konusuna zorluk yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Alışveriş merkezlerinde açtığımız bu stant aynı zamanda Türkiye genelinde de uygulanıyor, özellikle büyük şehirlerde meydana gelen yoğunluğu azaltmak için sabah saat 10.00 akşam mesai saati bitimine kadar mükelleflerimize yardımcı oluyoruz. Beyanname verme süreci ay sonuna kadar devam ediyor. Kira geliri elde eden vatandaşlarımızın, bu konulara hassasiyet göstermeleri ve cezalara muhatap olmamaları için yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeleri menfaatlerine olacaktır” dedi.

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