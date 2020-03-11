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Giresunspor - Keçiörengücü maçının ardından Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu: “Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz” Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta: “Bizim için artık play-off umudu bitti”

İHA

TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 10 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Direktörü Hakan Kutlu, rakipleri karşısında kazanarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Giresunspor - Keçiörengücü maçının ardından Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu: “Yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyoruz” Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta: “Bizim için artık play-off umudu bitti”

TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 10 mağlup eden Giresunspor'da Teknik Direktörü Hakan Kutlu, rakipleri karşısında kazanarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.
Kutlu, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ligde yaladıkları düşüşün ardından son 3 haftadır çıkış yakaladıklarını belirtti.
Oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Kutlu, "Bir düşüş yaşamıştık. Bu düşüşten çıktık. Bugünkü maç çok önemliydi. Oyuncularım çok çok iyi oynadılar. Rakibe pozisyon vermedik. Kazarak önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonra her karşılaşma bizim için final gibi geçecektir. Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağımız karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Çok zor bir karşılaşma olacaktır. Bunun bilinciyle hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Ben bu oyuncu grubunun galibiyet alacağına, bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Keçiörengücü cephesi
Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta ise karşılaşmanın her iki takım açısından da öneminin bulunduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:
"Bugünkü müsabaka hem Giresun hem de bizim için önem arz ediyordu. Maça onlar da istekli başladı. Biz de neticede ve gol atmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maçta da aynı sorunu yaşadık. İkinci yarıda öne doğru oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kapanan savunmayı çözemedik."
Özbalta, Giresunspor maçı öncesi 5052 puan tutturarak lig sonunda playoff'a kalmayı planladıklarını ifade ederek, "Bizim için playoff umudu bitti. O defteri kapattık. Sıralamada ligi bir yerde bitirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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