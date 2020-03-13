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JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Giresun’da

İHA

JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Giresun’da

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Giresun’a geldi.
Atatürk Meydanı’nda kurulan ürün satış tırının ilk gününde vatandaşlar ilgi gösterdi. Tırdaki dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken, stantta JÖH VE JÖAK ‘ların kullandığı pusula, saat, künye, bileklik ile baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Standı ziyaret edenlere bilgi verilirken, satıştan elde edilen gelirlerin Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlandığı belirtildi.

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