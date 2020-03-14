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Down sendromlu ve otizmli bireylerin ailelerinden çağrı: “Sesimizi duyun”

İHA

Giresun'da yaşayan down sendromlu ve Otizmli çocukları olan aileler bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıların artık son bulmasını istediler. Bir dernek kurarak seslerini duyurmayı hedefleyen aileler toplumu, otizmli ve down sendromlu bireylerle ilgili bilinçlendirmek istiyorlar.

Down sendromlu ve otizmli bireylerin ailelerinden çağrı: “Sesimizi duyun”

Giresun’da yaşayan down sendromlu ve Otizmli çocukları olan aileler bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıların artık son bulmasını istediler. Bir dernek kurarak seslerini duyurmayı hedefleyen aileler toplumu, otizmli ve down sendromlu bireylerle ilgili bilinçlendirmek istiyorlar.
Giresun Millet Parkı'nda bir araya gelen aileler, çocuklarının hayattan kopmamasını ve sosyal hayata entegre olmalarını istiyorlar. Dernek kurma çalışmalarına başladıklarını belirten Saygın Yıldız ”Benim 5 yaşında Kuzey isminde otizm sendromlu bir çocuğum var. Benim çocuğum gibi onlarca yüzlerce çocuğumuz var Giresun’da. Bizler hayatlarımızı çocuklarımızla birlikte daha iyi şartlarda sürdürmek istiyoruz. Okullarda aldıkları eğitim yetersiz, ders saatleri çok az, onların eğitimlerini daha iyi şartlarda almalarını sağlamak ve sosyal hayattan kopmamalarını sağlamak istiyoruz. Bu konuda insanların bilinçlenmesini ve çocuklarımızın ötekileştirilmemesini diliyoruz, bunun için de belediyelerimize ve devletimize çok iş düşüyor. Dernek kurarak sesimizi olabildiğince duyurmak istiyoruz, bizlerde bu toplumun birer parçasıyız. Giresun’da çocuklarımızın vakit geçirebileceği bir alan yok, onları da düşünerek bir yaşam merkezi yapılmasını istiyoruz. Belediyelerimizden, belediye başkanlarımızdan ve devletimizin her kademesinden bu konuda bizlere destek vermelerini talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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