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96 yıl sonra yeniden yayınlanacak

İHA

Giresun'da 96 yıl önce Osmanlıca olarak yayınlanan İzler dergisi, Latin alfabesine çevrilerek kitap haline getirildi. Kitabin tanıtımı ise derginin 96 yıl önce basım yeri olan Can Akengin Sanat Galesisi'nde gerçekleştirildi.

96 yıl sonra yeniden yayınlanacak

Giresun’da 96 yıl önce Osmanlıca olarak yayınlanan İzler dergisi, Latin alfabesine çevrilerek kitap haline getirildi. Kitabin tanıtımı ise derginin 96 yıl önce basım yeri olan Can Akengin Sanat Galesisi’nde gerçekleştirildi.
Giresun’da 19241927 yılları arasında Can Akengin ve arkadaşları tarafından yayımlanan “İzler” dergisinin o yıllarda yayımlanan 27 sayısı Latin alfabesine çevrilerek kitap haline getirildi. Birçok davetlinin katıldığı tanıtım etkinliğinde İzler dergisinin orijinal kapak fotoğraflarının de sergisi açıldı. Etkinlikte konuşan kitabın çevirmeni Mustafa Çulfaz, “İzler dergisinin orijinal sayılarını İhsan Hakyemez satın almış ve aynı zamanda basın giderlerini karşılaşmıştır. Bende Osmanlıca’dan Latin alfabesine çevirisini yaparak bugünkü kitap haline getirdik. Bu Giresun’un kültür sanat tarihine ışık tutan bir eserdir. Bu eserde Ayhan Yüksel ve Veysel Usta gibi birçok kişinin de emeği vardır. Bir ekip çalışması yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
Giresun’da 96 yıl sonra İzler dergisinin yeniden hayat bulacağını kaydeden Can Akengin Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Gürsel Ekmekçi ise, “O günün şartlarında 15 günde bir olarak yayınlanan İzler dergisi, 96 yıl sonra yeniden hayat bulacaktır. Derneğimiz tarafından çıkartılacak olan İzler, kültür sanat dergisi olarak yayın hayatına yeniden başlayacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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