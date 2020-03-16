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Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

İHA

Fındık üreticileri, yağan kar ve soğuk hava ile mücadele ediyor. Fındık dallarının üzerine yağan kar ve soğuk hava fındık üreticisini korkutuyor.

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

Fındık üreticileri, yağan kar ve soğuk hava ile mücadele ediyor. Fındık dallarının üzerine yağan kar ve soğuk hava fındık üreticisini korkutuyor.
Son yıllarda hastalık ve zararlı böcekler nedeniyle ciddi rekolte kayıpları yaşanırken, 2020 sezonu öncesi yeşillenerek yaprak açan fındığın üzerine yağan Mart karı ve soğuk hava üreticiyi tedirgin ediyor. Giresun’da 250 rakımın üzerindeki fındık alanlarında etkili olan kar yağışı sonrası üreticiler zirai don yaşanması halinde büyük kayba neden olacağını ifade ettiler.
Geçmiş yıllarda yaşanan zirai donların endişesini yaşadıklarını anlatan fındık üreticisi Aşkın Tığlı, “Güzel havalarla birlikte fındık bahçeleri yapraklarını açarak yeşillenmişken birden kar yağışı bastırdı. Bu kar yağışıyla birlikte biz üreticileri de bir endişe aldı. Özellikle bu kar yağışının ardından zirai don yaşanırsa bu seneki mahsulden büyük kayıp veririz. Çünkü kar yağışı neredeyse sahil kesimlerine kadar inmiş durumda. Şuanda 250 rakımlı köylere kadar kar yağışı etkisini göstermiştir” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda da Mart ayının zirai don nedeniyle fındık üreticilerini büyük kayba uğrattığını hatırlatan Şenel Sarıgül "Her daim Mart ayı fındık üreticileri için risk taşımaktadır. Geçtiğimiz yıllarda da Mart ayında yağan karın ardından hava sıcaklıkları eksilere düşmüş ve zirai don yaşanmıştı. Tek geçim kaynağı fındık olan üreticiler bu yüzden Mart ayında yağan kardan dolayı endişelenmektedir. Sadece kar yağmasının ise fındığa çok bir zararı olmayacaktır fakat zirai don olursa işte o zaman biz üreticiler büyük zarar görürüz” açıklamalarında bulundu.

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