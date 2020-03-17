Giresun’da 98 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun’un 100 metre ve üzerinde etkili olan kar yağışlarının etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Giresun merkezde 20, Alucra’da 1, Bulancak’ta 16, Çanakçı’da 3, Dereli’de 28, Espiye’de 7, Güce’de 4, Keşap’ta 2, Piraziz’de 15 ve Yağlıdere’de 2 olmak üzere toplam 98 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdareye bağlı ekipler tarafından kapanan köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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