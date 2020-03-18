Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti

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Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Espiye Kayymakam'ı Dede Musa Baştürk, öğlen saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Baştürk, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanmıştı. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Espiye Hakan KABAHASANOĞLU

2020-03-17 23:34:33



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