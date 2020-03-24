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ASKON’dan “Milli Ekonomi Seferberliği” çağrısı

İHA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk, ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen Covid19 salgınının ülkemiz ekonomisine de yansıyacak olası hasarları en aza indirebilmek için ekonominin tüm paydaşlarını 'Milli Ekonomi Seferberliği'ne davet etti.

ASKON’dan “Milli Ekonomi Seferberliği” çağrısı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk, ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen Covid19 salgınının ülkemiz ekonomisine de yansıyacak olası hasarları en aza indirebilmek için ekonominin tüm paydaşlarını ‘Milli Ekonomi Seferberliği’ne davet etti.
Elektrik dağıtım şirketleri ve doğalgaz dağıtım firmaları, belediyeler ve işverenlerin ellerini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden ASKON Giresun Şube Başkanı Türk, "Ulusal çapta tüm ekonomileri etkileyen Covid19 salgını ülkemiz ekonomisi üzerine de olumsuz hasarlar tesis edebilecektir. Bu bağlamda ekonominin tüm paydaşlarını ‘Milli Ekonomi Seferberliği’ne davet ediyoruz. Hamdolsun hükümetimiz kamu anlamında elinden geleni ardına koymuyor. Koronavirüsle topyekûn mücadele ederken, her gün yeni tedbirler ile ekonomiye can suyu olmaya çalışıyor. Elbette ki bu gayretlere ASKON ve özel sektör olarak kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz" dedi.

“Fatura fiyatları düşürülmelidir”
Kredi borçlarının ertelenmesi, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının indirilmesi gerektiğini de kaydeden Türk, “Kamu bankalarının yanında özel bankalar da kredi borcu konusunda öteleme, faizler de düşüş, kredi derecelendirmelerinde kolaylıklar sağlamalı, taksitlendirmeyi arttırmalıdır. Bunun yanı sıra elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri fiyatlarında indirim, öteleme ve eski borçları taksitlendirmeye gitmelidir. Yine belediyelerimiz su tahsilatlarında da aynı yönteme başvurmalıdır. İşverenlerimizden sıkıntıda olanlar bu süreçte devletimizin desteğinden yararlanmalı, işçisinden yana gün bugün diyerek tüm şartlarını zorlamalı ve çalışanları mümkün olduğunca kollamalıdır. Kesinlikle işten çıkarmalar yapılmamalıdır. Unutmayalım ki, 'Bir ulusu güçlü kılan, dayandığı birlik ve beraberliktir’ der atalarımız. Gün bugündür. Dün olduğu gibi bugün de bizi biz yapan yegâne değerlerimizle bir birimize sahip çıkalım. Ve yine Unutmayalım ki; 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' der Fahri Kâinat Efendimiz. Haydi Türkiye, zorlukları birlikte aşmaya ve en güzel günlere; Milli Ekonomi Seferberliğine" ifadelerini kullandı.

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