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Giresun Belediyesi’nden pazar yerlerine el dezenfektan uygulaması

İHA

Giresun Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı önlemler almaya devam ediyor.

Giresun Belediyesi’nden pazar yerlerine el dezenfektan uygulaması

Giresun Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı önlemler almaya devam ediyor.
Bu kapsamda belediye zabıta ekipleri tarafından, pazar yerlerine el dezenfektanı koyarak esnaf ve vatandaşın önlem almasına yardımcı oluyor.
Giresun Belediyesi’nden belediyeye bağlı tüm pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçildiğini ve aynı zamanda bilgilendirici broşür dağıtımı da yapıldığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, ‘’Giresun Belediyesi olarak kapalı alanlarda başlatmış olduğumuz dezenfekte işlemlerini açık alanlara da taşıdık. Tüm pazar yerlerinde el dezenfektasyonu işlemine geçtik. Vatandaşlarımız pazara girişlerde ve çıkışlarda el dezenfeksiyonu kullanarak ellerini dezenfekte edebiliyorlar. Bunun yanında zabıta ekiplerimiz aracılığıyla korona virüsün yayılmasını engelleyen bilgilendirici broşürü dağıtıyoruz. Pazarın kapanmasının ardından pazarın tamamının yıkamasını yapıyoruz. Çünkü insanlar elinin temas ettiği her yerden çekinir durumda olduğu için vatandaşımız ve esnafımız uygulamadan oldukça memnun’’ dedi.

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