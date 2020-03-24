Giresun’da ev yangını: 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

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Giresun’un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Demircili Köyü Aktutan mevkiinde Mustafa Kolip’a ait evde yangın meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Mustafa Kolip ve arkadaşı Fatih Cantürk yaralandı. Yangını gören komşuların müdahalesiyle söndürülmeye çalışılan evden çıkarılan Mustafa Kolip ve Fatih Cantürk ise Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ev ise kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgi evi kundakladığı iddiasıyla Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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