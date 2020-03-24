Giresun’da ev yangını: 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun’da ev yangını: 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

İHA

Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Giresun’da ev yangını: 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Giresun’un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Demircili Köyü Aktutan mevkiinde Mustafa Kolip’a ait evde yangın meydana geldi. Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Mustafa Kolip ve arkadaşı Fatih Cantürk yaralandı. Yangını gören komşuların müdahalesiyle söndürülmeye çalışılan evden çıkarılan Mustafa Kolip ve Fatih Cantürk ise Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ev ise kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgi evi kundakladığı iddiasıyla Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıkta korkulan oldu Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde 2020 ürünü fındık zirai dondan zarar gördü”
YEREL HABERLER Fındıkta korkulan oldu Giresun Ziraat Odası Başkanı ...
Giresun’da vefa destek grupları çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Giresun’da vefa destek grupları çalışmalarına başladı
Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat aradı Giresun Belediyesi temizlik işçileri futbolcu Oktay Delibalta'nın saatini çöpte bulmak için seferber oldu Yapılan aramalar sonunda çöpte bulunan saat sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Belediye işçileri çöpte 80 bin liralık saat ...
Kuru fasulyede paket servisi dönemi Giresun’un ünlü kuru fasulyecisi müşteri taleplerini dikkate alarak kuru fasulyeyi de paket servisine dahil etti
YEREL HABERLER Kuru fasulyede paket servisi dönemi Giresun’un ünlü ...
Giresun Belediyesi’nden pazar yerlerine el dezenfektan uygulaması
YEREL HABERLER Giresun Belediyesi’nden pazar yerlerine el ...
ASKON’dan “Milli Ekonomi Seferberliği” çağrısı
YEREL HABERLER ASKON’dan “Milli Ekonomi Seferberliği” çağrısı
Ekşi mayalı ekmek hem sağlıklı, hem uzun ömürlü oluyor Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için ekşi maya ile üretilen buğday, çavdar, arpa ve yulaf ekmeği tavsiye ediliyor
YEREL HABERLER Ekşi mayalı ekmek hem sağlıklı, hem uzun ömürlü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X